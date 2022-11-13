إطلاق realme C33 مع تصميم فريد وكاميرا بدقة 50 ميجابكسل في العراق تزامنًا مع إطلاق جهاز GT Neo 3 بإصدار 150W

2022/11/13 | 16:23 - المصدر: ريلمي

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- العراق، 13 تشرين الثاني (نوفمبر) 2022 - تعلن شركة realme، العلامة التجارية الرائدة بالهواتف الذكية والأسرع نموًا في العالم، اليوم عن الملك الذي سيستولي على ميزانيتها في الايام القادمة - جهاز realme C33 في العراق.يرفع جهاز realme C33 التوقعات ضمن فئته، كونه سيأتي بمظهر أنيق ومستوى آخر من الدقة مع كاميرا بدقة 50 ميجابكسل.سيكون realme C33 متاحًا للشراء بسعر يبدأ من 119 دولارًا أمريكيًا، وقد رحب اليوم أيضًا بـجهاز GT Neo 3 ضمن سلسلة GT Neo في العراق، يوفر الجهاز أسرع تجربة شحن للمستخدمين الشباب في العالم.MediaTek Dimensity 8100 Mobile Platform ، والتي تعمل على تحسين الأداء وتوفير المزيد من الطاقة.تم تجهيز GT Neo 3 أيضًا بجوانب رائعة مثل الكاميرا الثلاثية عالية الجودة، والشاشة السلسة، وبطارية 150 واط، والتصميم الأنيق، مما يضمن تجربة مستخدم لائقة.يبدأ سعر realme GT Neo 3 (12 جيجابايت + 256 جيجابايت) من 399 دولارًا أمريكيًا.

realme C33:بطل الأداء بدقة 50 ميجابكسل وبمبلغ 119 دولارًا

يوفر realme C33 أفضل إمكانات للكاميرا ضمن فئته كونه الأول من نوعه في النطاق السعري الذي يتميز بكاميرا أساسية بدقة 50 ميجابكسل مدعمة بالذكاء الاصطناعي.



يمكن للمستخدمين الوصول إلى اللقطات الرائجة المحببة لهم بتفاصيل دقيقة من خلال تنشيط وضع 50 ميجابكسل على أجهزتهم.



علاوة على ذلك، يوفر الهاتف أيضًا الوضع الليلي ووضع HDR و Timelapse ووضع العرض البانورامي والمزيد لالتقاط جميع أنواع اللحظات الملهمة في الحياة.

يتميز المنتج أيضًا بخوارزمية CHDR لتحسين جودة الصورة بشكل أكبر.



على سبيل المثال، عند التقاط لقطات تحت مشهد بإضاءة خلفية، تتيح الخوارزمية ديناميكية صورة أفضل تساعد في توفير تفاصيل غنية للمنطقة المعرضة بشدة للضوء وتحسن تأثير قمع التظليل.

يوفر realme C33 على واجهة الشاشة تجربة ملء الشاشة مع شاشة عرض صغيرة بقياس 6.5 بوصة (16.5 سم).



كما يأتي مزودًا بسعة بطارية ضخمة تبلغ 5000 مللي أمبير في الساعة تدوم حتى 37 يومًا في وضع الاستعداد مع دعم وضع التوفير الفائق لتوفير ما يصل إلى 1.8 ساعة من وقت الاتصال حتى مع بقاء 5٪ فقط من البطارية.

المنتج مزود بمعالج Unisoc T612 و UFS 2.2 لتقديم تجربة نظام سريعة وسلسة، وهو أيضًا أول سلسلة C تقدم تجربة ال Android 12 خارج الأطار.



يدعم المنتج أيضًا مستشعر بصمة جانبي سريع لمزيد من الأمان.

realme GT Neo 3 150W: الهاتف الذكي الوحيد الرائد في العراق بقدرة 150 واط

لمواكبة الحياة العصرية، يتمتع المستخدمون أثناء التنقل بمستوى عالٍ من الطاقة والعرض فيما يتعلق بميزات الهاتف الذكي كون هذه الجوانب تمكنهم من القيام بمهام متعددة والعمل بنشاط والتحكم في جدولهم اليومي.



من خلال الفهم العميق للعميل حول هذه الاحتياجات، تم تجهيز GT Neo بمنصة MediaTek Dimensity 8100 Mobile بالإضافة إلى شريحة العرض المستقلة وتقنية الشحن السريع UltraDart بقوة 150 واط.

فيما يتعلق بالبطارية، فإن معظم عشاق التكنولوجيا لديهم طلب كبير على الاستخدام طويل المدى، مما يعني أنه يجب على الشركات المصنعة تحسين سعة البطارية باستمرار.



ومع ذلك، ليس هذا هو العامل الأساسي عند اختيار هاتف ذكي، فكلما زادت سعة البطارية، زاد وقت الشحن.



لذلك، عملت شركة realme دائمًا على أجهزتها لتحديثها وتزويدها بتقنيات الشحن السريع لتحسين وقت الاستخدام للمستخدمين.

GT Neo 3 هي الدفعة الأولى من الهواتف الذكية التي تعمل بنظام Dimensity 8100 Mobile Platform.



استنادًا إلى عملية التصنيع 5nm من TSMC، يتميز GT Neo 3 بأربعة أنوية CortexA78 بسرعة 2.85 جيجاهرتز وأربعة أنوية CortexA55 تعمل بتردد 2.0 جيجاهرتز، والتي يمكن أن توفر كفاءة أعلى لوحدة المعالجة المركزية وتحقق 90 إطارًا في الثانية مثيرًا للإعجاب.

حول تفاصيل الشاشة، سيتم تجهيز الجهاز بلوحة AMOLED مقاس 6.7 بوصة بدقة Full HD +.



تحتوي الشاشة أيضًا على معدل تحديث عالٍ يبلغ 120 هرتز ، وشهادة HDR 10+.

عن realme

هي شركة عالمية ناشئة في مجال التكنولوجيا الاستهلاكية تعمل على إحداث ثورة في سوق الهواتف الذكية و AIoT من خلال تسهيل الوصول إلى التقنيات المتطورة.



حيث توفر مجموعة من الهواتف الذكية وأجهزة التكنولوجيا التي تعكس نمط الحياة العصرية بمواصفات وجودة وتصاميم مميزة للمستهلكين الشباب بأسعار معقولة.

تأسست realme بواسطة Sky Li في عام 2018 وبدافع من روح "Dare to Leap"، وأصبحت realme واحدة من أفضل 5 شركات للهواتف الذكية في 30 سوقًا على مستوى العالم في غضون ثلاث سنوات فقط بحلول نهاية عام 2021.



اعتبارًا من الربع الثاني من عام 2021، دخلت realme 61 سوقًا حول العالم، بما في ذلك الصين وجنوب شرق آسيا وجنوب آسيا وأوروبا وروسيا وأستراليا والشرق الأوسط وأمريكا اللاتينية وأفريقيا، ولديها قاعدة مستخدمين عالمية تزيد عن 100 مليون مستخدم.

لمزيد من المعلومات، يرجى زيارة الموقع: https://www.realme.com/mea-ar

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