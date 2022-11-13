انفجار يهز اشهر شوارع إسطنبول

2022/11/13 | 17:05 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أفادت وسائل إعلام تركية، يوم الأحد،

إصابة 11 شخصاً على الأقل، جراء انفجار

في شارع الاستقلال وسط تقسيم في مدينة

اسطنبول التركية.

تتمة..

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