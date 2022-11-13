2022/11/13 | 17:08 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ المركز الخبري الوطني أكدت محافظة بغداد، اليوم الأحد، أنً آخر موعد لتسلم طلبات تصحيح بيانات المتقدمين على تعيين بصفة عقد، هو يوم الخميس المقبل. وقالت المحافظة في بيان تلقاه/ المركز الخبري الوطني/إن “اللجان المسؤولة عن […]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص محافظة بغداد تصدر تنويهاً للمتقدمين على تعيينات الأمن الغذائي المركز الخبري الوطني.

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