2022/11/13 | 17:08 - المصدر: المركز الخبري

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هناك تفاصيل اخرى بخصوص بالفديو..



لحظة وقوع الانفجار في منطقة “تقسيم” بتركيا المركز الخبري الوطني.

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