محافظ البصرة معلقًا على تظاهرات

2022/11/13 | 17:15 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم- البصرة

علق محافظ البصرة أسعد العيداني، اليوم الأحد، على تظاهرات سائقي التوك توك وسط المحافظة احتجاجًا على قرار منعها من السير داخل مركز المدينة، مؤكدًا عدم تراجعه عن القرار لمدة 6 أشهر على أقل تقدير.

وقال العيداني في لقاء متلفز، تابعته (بغداد اليوم)، إن "قرار منع سير عجلات التوك توك داخل مركز المدينة يأتي بعد الشكاوى الكثيرة التي وصلتنا من المواطنين، بسبب تسببها بالعديد من حوادث السير"، مبينا أن "سائقي تلك العجلات أغلبهم لم يبلغوا السن القانوني".

وأضاف أن "القرار يأتي لمنع حالة الفوضى التي تشهدها المحافظة جراء انتشار تلك العجلات غير المسجلة بشكل قانوني".

وأكد العيداني أن "قرار المنع سارٍ المفعول ولا يمكن التراجع عنه على أقل تقدير لمدة 6 أشهر".

يشار إلى أن العشرات من سائقي التوك توك في محافظة البصرة تظاهروا، اليوم الأحد، احتجاجًا على قرار حظر السير داخل المدينة.

وقال مراسل (بغداد اليوم)، إن العشرات من سائقي التوك توك تظاهروا اليوم، وسط مدينة البصرة، احتجاجًا على قرار رئيس اللجنة الأمنية محافظ البصرة، أسعد العيداني، بعدم السماح لعجلات التوك توك، والدراجات النارية، بدخول مركز المدينة.

وأضاف أن المحتجين عمدوا على قطع الطرق بالإطارات المشتعلة، احتجاجًا على قرار المحافظ.

يذكر أن محافظ البصرة أسعد العيداني، وجه القوات الأمنية، يوم أمس بمنع دخول عجلات التوك توك إلى مركز المدينة، واتخاذ الإجراءات القانونية بحق المخالفين.

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