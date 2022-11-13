الكشف عن تفاصيل تفجير تركيا

2022/11/13 | 17:15 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم-متابعة

كشفت معلومات اولية عن تفاصيل الانفجار الذي وقع في مدينة اسطنبول بتركيا، فيما يتعلق باسباب الانفجار والضحايا.

وبحسب المعلومات فأن "الانفجار الذي وقع في شارع تقسيم باسطنبول ناجم عن حزام ناسف ترتديه انتحارية".

من جانبه اكد محافظ اسطنبول في تصريحات لوسائل اعلام تركية، وقوع قتلى وجرحى في انفجار منطقة تقسيم.

واظهر مقطع فيديو اطلعت عليه (بغداد اليوم) لحظة وقوع الانفجار في شارع مليئ بالمواطنين، فيما تشير المعلومات الى مقتل 4 اشخاص واصابة 11 شخصا بينهم حالات خطيرة.

وقال رئيس بلدية سطنبول أكرم إمام أوغلو في تغريدة على "تويتر": "من الضروري مساعدة فرق الشرطة والصحة لدينا فيما يتعلق بالانفجار في شارع الاستقلال، وتجنب المشاركات التي قد تسبب الخوف والذعر.



وسوف نقدم معلومات صحية مع جميع الفرق ذات الصلة في المنطقة".

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