2022/11/13 | 17:18 - المصدر: السومرية نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

أعلنت مديرية شرطة بابل، اليوم الأحد، عن إلقاء القبض على إثنين من مجموع الثلاثة الموقوفين الهاربين من سجن في مركز للشرطة وسط مدينة الحلة.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (اعتقال اثنين هاربين من سجن وسط الحلة) نشر أولاً على موقع (السومرية نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (اعتقال اثنين هاربين من سجن وسط الحلة) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (السومرية نيوز).