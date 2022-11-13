2022/11/13 | 17:24 - المصدر: ايرث نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- إيرث نيوز / أفادت وسائل إعلام تركية، اليوم الأحد، بوقوع انفجار في شارع الاستقلال وسط اسطنبول.وأدى الانفجار المجهول السبب لإصابة عدد من الأشخاص المتواجدين في الشارع المشهور بكونه قلب اسطنبول النابض، حيث يعتبر وجهة محببة للسياح والأهالي.

ظهرت المقالة تركيا.



انفجار يهز شارع الاستقلال في اسطنبول أولاً على ايرث نيوز.

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