مع انتشار طفرة جديدة من كوفيد-19.. هل سيفرض لبس الكمامة مجددًا؟

2022/11/13 | 17:24 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- نظرًا لارتفاع حالات الإصابة بفيروس كورونا وارتفاع معدلات الإنفلونزا وأمراض الجهاز التنفسي الأخرى، هناك حديث مرة أخرى إلى جعل لبس الكمامة إلزامي مجددًا في بعض مُقاطعات كندا.

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