حصيلة ضحايا انفجار اسطنبول ترتفع إلى41 قتيلا وجريحا

2022/11/13 | 17:39 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

أفادت وسائل إعلام تركية، اليوم الأحد، بحدوث انفجار في قلب مدينة اسطنبول.وذكرت الوسائل، أن “انفجارا حدث على طريق رئيس للمشاة في قلب مدينة اسطنبول التركية، متسببا في إصابة ما لا يقل عن 11 شخصا”.

على صعيد متصل اشارت وسائل اعلام اخرى الى ارتفاع ضحايا التفجير الى 41 بين قتيل وجريح.

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