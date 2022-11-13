2022/11/13 | 17:42 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أمرت النيابة العامة المصرية، الأحد، بتشريح جثة فتاة لقيت مصرعها أثناء إجراءها عملية إجهاض جنين، وصرحت بالدفن عقب الانتهاء من إعداد تقرير الصفة التشريحية، فيما تباشر نيابة المرج، شرقي العاصمة القاهرة، إجراء تحقيقات موسعة في الواقعة.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه ("الستر القاتل".. وفاة مأساوية لفتاة مصرية بعد حمل خارج الزواج) نشر أولاً على موقع (الحرة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان ("الستر القاتل".. وفاة مأساوية لفتاة مصرية بعد حمل خارج الزواج) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الحرة).