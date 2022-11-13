اعتقال اكثر من 100 تاجر مخدرات في البصرة خلال 10 أيام فقط

2022/11/13 | 18:09 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم-بغداد

كشفد مصدر امني مطلع اليوم الاحد، احصائية ممارسات قسم شرطة مكافحة المخدرات في محافظة البصرة خلال 10 أيام، والتي اسفرت عن اعتقال اكثر من 100 تاجر مخدرات.

وقال المصدر لـ(بغداد اليوم)، إن "قسم مكافحة المخدرات في البصرة وخلال عشرة ايام فقط تمكن من اعتقال 102 تاجر مخدرات وضبط 21 كيلو مخدرات واكثر من 35 الف حبة مخدرة".

وبين ان "102 من تجار المخدرات موزعون في مختلف اقضية ونواحي المحافظة تم القاء القبض عليهم وفق عمليات استباقية ونوعية خلال 240 ساعة".

موضحاً أن "الحصة الاكبر من عمليات القاء القبض والضبط كانت في شرق البصرة بقضاء شط العرب وشمالها ومركز المحافظة"

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