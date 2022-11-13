4 قتلى و38 جريحاً جراء تفجير منطقة تقسيم بإسطنبول

2022/11/13 | 18:09 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم-متابعة

أفاد والي إسطنبول علي يرلي قايا بسقوط 4 قتلى و38 جريحا في انفجار هز منطقة تقسيم (وسط المدينة) اليوم الأحد، من دون أن تتضح أسبابه على الفور.وذكر الوالي أن الانفجار وقع عصر اليوم، وقد أفادت وكالة الأناضول التركية الرسمية بأن السلطات لم تتمكن على الفور من معرفة سبب الانفجار.فيما قالت مصادر صحفية إن الانفجار وقع في شارع الاستقلال السياحي الشهير بمنطقة تقسيم، وسمع له دوي قوي.

وأضافت أن السلطات أرسلت على الفور فرق الإسعاف والإطفاء، كما أرسلت خبراء في تفكيك المتفجرات.

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