فتاة تحقن نفسها بـ32 حقنة لتمتلك أكبر شفاه في العالم

2022/11/13 | 18:09 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم-متابعة

ضاعفت فتاة من بلغاريا، حجم شفتها بنحو أربع أضعاف حجمها الطبيعي، بعدما خضعت لعملية التجميل رقم 32، لتصبح صاحبة أكبر شفة بالعالم.

وأنفقت الفتاة حتى الآن حوالي 8 آلاف جنيه إسترليني في العيادات التجميلية لحقن وتضخيم شفتها، لافتة إلى أنه في حين أن لديها على الأرجح واحدة من أكبر الشفاه في العالم، إلا أنها ستستمر في حقنها حتى تشعر بالرضا عن شفتيها.

وبالرغم من رفض عائلتها، إلا أنها قررت حقن شفتيها بحمض الهيالورونيك للمرة الأولى في عام 2018 والآن تحصل على تعبئة كل شهر.



وقالت في حديثها لصحيفة ديلي ستار: “أنا حقًا أحب الشفاه الكبيرة وأردت حقًا أن أرى كيف ستبدو على وجهي، وأعجبني أكثر بشفاه أكبر بكثير.

وقالت: “لا تحب عائلتي مظهري ولا تدعمه لأنهم يعتبرونه استفزازيًا للغاية، لكنني لا أعتقد ذلك.



أصدقائي ليس لديهم مشاكل مع مظهري الباهظ، وليس لديهم مشكلة في شكلي.” وتدعي أندريا، التي تدرس الفلسفة الألمانية في جامعة صوفيا، أنها تتلقى أيضا الكثير من التعليقات البغيضة.



لكنها ترفض السماح للمتصيدين بإعاقة مظهرها ولا تزال تخطط لإجراء المزيد من الجراحة.

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