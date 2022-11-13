انجاز حفر بئر نفطي في حقل الناصرية

2022/11/13 | 18:17 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلنت شركة الحفر العراقية، اليوم

الأحد، عن انجاز حفر بئر نفطية في حقل

الناصرية.

وقال مدير عام الشركة باسم عبد الكريم

ناصر في بيان، صحفي، إن "الملاكات

الفنية والهندسية في شركة الحفر

العراقية انجزت عمل

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