المحكمة الاتحادية تلغي قرار تعيين محمد الدراجي رئيساً للتصنيع الحربي

2022/11/13 | 18:17 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كشف النائب مصطفى سند، الأحد، عن إلغاء

المحكمة الاتحادية قرار سابق بتعيين

محمد صاحب الدراجي رئيساً لهيئة

التصنيع الحربي.

وذكر سند في تغريدة على تويتر أن

"المحكمة الاتحادية تلغي قرار مجلس

الوزراء الساب

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