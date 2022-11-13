2022/11/13 | 18:17 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أفاد مصدر طبي، بوفاة الطفل الذي أصيب

اليوم الأحد، جراء انهيار بناية مصرف

الرافدين سابقاً في كربلاء.

وأغلقت مديرية الدفاع المدني، اليوم

الاحد، البناية بعد انهيار أجزاء منها.

وذكرت المديرية في بيان أن

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (وفاة الطفل الذي أصيب جراء انهيار بناية مصرف الرافدين سابقاً في كربلاء) نشر أولاً على موقع (وكالة نون) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (وفاة الطفل الذي أصيب جراء انهيار بناية مصرف الرافدين سابقاً في كربلاء) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة نون).