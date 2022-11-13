الدفاع الروسية تعلن مقتل أكثر من 140 جنديا أوكرانيا ومرتزقا والسيطرة على مايورسك بمحور دونيتسك

2022/11/13 | 18:19 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

أعلنت وزارة الدفاع الروسية اليوم الأحد أن العمليات العسكرية أسفرت عن مقتل أكثر من 140 جنديا أوكرانيا بينهم عشرات المرتزقة الأجانب، كما تمت السيطرة على منطقة مايورسك بمحور دونيتسك.

– نتيجة شن القوات الروسية لهجمات ناجحة على محور دونيتسك تم تحرير قرية مايورسك بالكامل.

– تم تدمير 3 أنظمة مدفعية أمريكية الصنع من طراز M777، والقضاء على ما يقرب من 30 مرتزقا أجنبيا.

– تدمير ترسانة أسلحة جوية بصواريخ عالية الدقة في منطقة دوبييفكا بمقاطعة تشيركاسي.

– تكبدت القوات الأوكرانية خسائر كبيرة أثناء محاولتها تنفيذ هجمات باتجاه كوبيانسك.

– إحباط هجمات القوات الأوكرانية باتجاه مناطق في جمهورية لوغانسك الشعبية والقضاء على 110 جنود.

– صدت القوات الروسية هجومين للقوات الأوكرانية باتجاه كراسنو ليمان.

المصدر: وزارة الدفاع الروسية

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