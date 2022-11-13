2022/11/13 | 18:20 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

مصدر الفيديو: b_D7J1sq63M

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. كارثة جديدة .. مدارس في بغداد آيلة للسقوط) نشر أولاً على موقع (قناة التغيير) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (شاهد بالفيديو.. كارثة جديدة .. مدارس في بغداد آيلة للسقوط) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (قناة التغيير).