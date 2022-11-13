الفتلاوي يباشر بمهامه رئيساً للهيئة العليا للتنسيق بين المحافظات

2022/11/13 | 18:27 - المصدر: الاقتصاد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الاقتصاد نيوز - بغداد

باشر أحمد الفتلاوي، اليوم الأحد، بمهامه رئيساً للهيأة العليا للتنسيق بين المحافظات غير المنتظمة في إقليم.

وقال المكتب الإعلامي لرئيس مجلس الوزراء في بيان مقتضب، إن "أحمد الفتلاوي باشر بمهامه رئيساً للهيأة العليا للتنسيق بين المحافظات غير المنتظمة في إقليم، إضافةً الى عمله ممثلاً للحكومة في مجلس النواب".

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