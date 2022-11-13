الرافدين يوضح بخصوص انهيار إحدى بناياته في كربلاء 

2022/11/13 | 18:27 - المصدر: الاقتصاد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الاقتصاد نيوز - بغداد

أصدر مصرف الرافدين، الأحد، توضيحاً بشأن انهيار إحدى بناياته في كربلاء.

وقال المصرف في بيان، إن "عدداً من وسائل الاعلام تناقلت حادث انهيار بناية فرع مصرف الرافدين في كربلاء المقدسة".

وأضاف، أن "هذه البناية قديمة وكانت تعود للرافدين سابقا وتم بيعها"، مشيراً إلى أن "العتبة العباسية المقدسة قامت بهدمها نتيجة أعمال التوسعة ما بين الحرمين الشريفين لاستيعاب الزوار".

وأكد أن "فرع المصرف كان قد انتقل من الموقع القديم إلى موقعه الجديد في شارع المحافظة قرب دائرة النزاهة".

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