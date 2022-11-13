النشرة الاقتصادية (2022/11/13)

2022/11/13 | 18:28 - المصدر: الجزيرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- قال رئيس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني إن بلاده ستجري نقاشات مع أعضاء منظمة "أوبك" لإعادة النظر في حصتها الإنتاجية بهدف زيادتها.وشدد رئيس الوزراء العراقي على أن بغداد حريصة على الحفاظ على..

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