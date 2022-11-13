عشرات القتلى والجرحى بتفجير منطقة تقسيم بإسطنبول

2022/11/13 | 18:29 - المصدر: وكالة النبأ

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- تم نقل المصابين للمستشفى لتلقي العلاج.

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