العراق والكويت يؤكدان على ضرورة تفعيل عمل اللجان المُشترَكة بين البلدين

2022/11/13 | 18:29 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

إستقبلَ نائب رئيس الوزراء وزير الخارجيَّة فؤاد حسين، اليوم الأحد ، سفير دولة الكويت طارق عبدالله الفرج، وجرى في اللقاء استعراض سير العلاقات الثنائيَّة بين بغداد والكويت، والتأكيَّد على أهميَّة زيادة حجم التعاون في المجالات كافة.وأكَّد الوزير بحسب بيان على “ضرورة تفعيل عمل اللجان المُشترَكة وتنشيطها لما لها من أهمّيةٍ في دفع الكثير من جوانب التعاون والتنسيق، وتطرق معاليه إلى بعض المسائل العالقة والقضايا التي تهم البلدين الشقيقين، وخاصةً الدور السكنية في البصرة”.

من جانبه، هنَّأ السفير الكويتيّ طارق الفرج، الوزير بمُناسبة تشكيل الحكومة الجديدة، وتجديد الثقة له وزيراً لخارجيَّة جُمْهُوريَّة العراق، مُؤكَّداً سعيه لإدامة تميّز العلاقات الثنائيَّة وحرص الكويت على إستتباب توسيع آفاق التعاون بين البلدين.وفي الختام، أكد الجانبان على أهميَّة تبادل الزيارات بين مسؤوليّ البلدين في إطار تعزيز التعاون المُشترَك في العديد من المجالات.

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