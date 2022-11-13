2022/11/13 | 18:33 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ المركز الخبري الوطني أعلنت هيئة المنافذ الحدودية، اليوم الاحد، عن ضبط 7 حاويات مخالفة لشروط وضوابط الاستيراد في منفذ ميناء أم قصر الشمالي. وقال المتحدث باسم الهيئة علاء الدين القيسي في بيان تلقاه/ المركز الخبري […]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص ضبط 7 حاويات مخالفة لضوابط الاستيراد في منفذ ام قصر الشمالي المركز الخبري الوطني.

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