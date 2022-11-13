قتلى وجرحى في انفجار كبير في وسط اسطنبول 

2022/11/13 | 18:36 - المصدر: الزمان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اسطنبول (تركيا)-(أ ف ب) – الزمان – سقط اربعة قتلى و38 جريحا بحسب محافظ اسطنبول في انفجار قوي لم يُعرف مصدره بعد ظهر الأحد في شارع الاستقلال المزدحم بقلب اسطنبول، كما ذكر التلفزيون التركي “ان تي في”.وحصل الانفجار بُعيد الساعة 16,00 (13,00 ت غ)، في وقت كان حشد المارة كثيفًا في شارع الاستقلال، […]

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