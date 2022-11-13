"ما هنسمح".. البرهان يحذر الإسلاميين في السودان

2022/11/13 | 18:49 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أصدر رئيس مجلس السيادة في السودان، عبد الفتاح البرهان، الأحد، تحذيرا صارما آخر للإسلاميين وفصائل سياسية أخرى من أي تدخل في شؤون الجيش، وسط محادثات مع أطراف مدنية لتشكيل حكومة غير حزبية.

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