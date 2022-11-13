2022/11/13 | 19:40 - المصدر: قناة الرشيد
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)-
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. لطيف العاني .. شريط من الذكريات الفوتوغرافية) نشر أولاً على موقع (قناة الرشيد) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
مصدر الفيديو: XEOOzLtOHn8
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. لطيف العاني .. شريط من الذكريات الفوتوغرافية) نشر أولاً على موقع (قناة الرشيد) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
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