2022/11/13 | 19:52 - المصدر: ايرث نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الدكتور العوادي يناقش مع أعضاء لجنة الأمن النيابية زيادة الراتب الاسمي والتقاعد لمنسوبي الوزارة في موازنة ٢٠٢٣.==================== ناقش الوكيل الأقدم لوزارة الداخلية الدكتور حسين العوادي خلال استضافته من قبل لجنة الأمن والدفاع النيابية في مبنى البرلمان زيادة الراتب الاسمي لضباط ومنسوبي الوزارة من خلال إضافة المخصصات إلى الراتب الاسمي، كما ناقش الراتب التقاعدي […]

ظهرت المقالة الداخلية تبحث في البرلمان زيادة الراتب الأسمي لمنتسبيها..



ماذا عن التقاعد؟ أولاً على ايرث نيوز.

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