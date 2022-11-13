السوداني وأبو الغيط يؤكدان على دور العراق باستقرار المنطقة

2022/11/13 | 20:05 - المصدر: المسلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- 13 نوفمبر، 2022 بغداد/المسلة: أكد رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني والأمين العام لجامعة الدول...

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