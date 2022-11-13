أردوغان بشأن انفجار إسطنبول: لن يصل الإرهاب إلى هدفه

2022/11/13 | 20:05 - المصدر: المسلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- 13 نوفمبر، 2022 بغداد/المسلة: صرح الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، الاحد 11/13/2022، بأن منفذي التفجير...

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