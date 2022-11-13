2022/11/13 | 20:06 - المصدر: الاقتصاد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الاقتصاد نيوز - بغداد

ناقش الوكيل الأقدم لوزارة الداخلية حسين العوادي مع لجنة الأمن النيابية، الأحد، زيادة الراتب الاسمي للضباط والمنتسبين.

وذكر مكتب العوادي في بيان، أن "الوكيل الأقدم لوزارة الداخلية حسين العوادي ناقش خلال استضافته من قبل لجنة الأمن والدفاع النيابية في مبنى البرلمان زيادة الراتب الاسمي لضباط ومنسوبي الوزارة من خلال إضافة المخصصات إلى الراتب الاسمي".

وأضاف البيان، أن اللقاء ناقش أيضاً، "الراتب التقاعدي وإدراجه ضمن فقرات قانون الموازنة العامة لسنة 2023".

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (اجتماع في البرلمان يناقش زيادة الرواتب الاسمية لهذه الفئات ) نشر أولاً على موقع (الاقتصاد نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (اجتماع في البرلمان يناقش زيادة الرواتب الاسمية لهذه الفئات ) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الاقتصاد نيوز).