تنويه من محافظة بغداد للمتقدمين على تعيينات العقود

2022/11/13 | 20:06 - المصدر: الاقتصاد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الاقتصاد نيوز - بغداد

أكدت محافظة بغداد، الأحد، أنً آخر موعد لتسلم طلبات تصحيح بيانات المتقدمين على تعيين بصفة عقد، هو يوم الخميس المقبل.

وقالت المحافظة في بيان، إن "اللجان المسؤولة عن استلام البيانات لغرض تصحيحها للمتقدمين على تعيين بصفة عقد وفق قانون الدعم الطارئ للأمن الغذائي والتنمية، والمنشورة آنفا على مواقعنا الرسمية، مستمرة في عملها".

وأكدت أن "آخر موعد لاستلام الطلبات، فيما يخص الوجبات المعلنة سابقاً؛ هو يوم الخميس المقبل الموافق ١٧/ ١١/ ٢٠٢٢، وفي حال عدم حضور المتقدم قبل ذلك التاريخ لتصحيح بياناته، يسقط حقه في الدخول للمنافسة على التعيين".

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