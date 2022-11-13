2022/11/13 | 20:06 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ المركز الخبري الوطني أوضحت أمانة بغداد، اليوم الأحد، آلية فرض غرامة المتسبب بالضرر في الشوارع والأرصفة، فيما حددت قيمة الغرامة المفروضة. وقال مدير العلاقات والإعلام في أمانة بغداد محمد الربيعي،في تصريح تابعه/ المركز الخبري الوطني/ […]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص غرامة تصل لـ 5 ملايين..



امانة بغداد تحدد عقوبة الضرر في المال العام المركز الخبري الوطني.

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