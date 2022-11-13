2022/11/13 | 20:06 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ المركز الخبري الوطني اكدت وزيرة المالية طيف سامي، اليوم الاحد، حرص الوزارة على تقديم كافة اشكال الدعم المالي الممكن للتخفيف عن معاناة شريحة النازحين.وذكر بيان للوزارة تلقاه/ المركز الخبري الوطني/ ان” سامي استقبلت […]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص المالية تؤكد للهجرة دعمها لشريحة النازحين المركز الخبري الوطني.

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