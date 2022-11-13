القضاء يدافع عن تعيين القاضي حيدر زاير لرئاسة هيأة النزاهة

2022/11/13 | 20:22 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

استغرب مجلس القضاء الاعلى، الاحد، الانتقادات التي وجهها البعض تجاه تعيين القاضي حيدر زاير لرئاسة هيأة النزاهة.

وقال القضاء في بيان “تداولت بعض مواقع التواصل الاجتماعي اتهامات غير صحيحة تجاه حيدر حنون زاير الذي تم تعيينه رئيسا لهيئة النزاهة”.

واضاف البيان “نود ان نبين ان حيدر حنون شغل منصب رئيس استئناف ميسان قبل تعينه بمنصبه الجديد ومن غير المعقول ان يعين مجلس القضاء الاعلى رئيس استئناف عليه ملاحظات سلبية بخصوص نزاهته لذا فان ما يثار بحقه غير صحيح”.

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