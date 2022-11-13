الديمقراطي: حصة الإقليم في الموازنة لن تشهد سجالا

2022/11/13 | 20:22 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

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اكد النائب عن كتلة الحزب الديمقراطي الكردستاني محما خليل , الاحد , ان موازنة عام 2023 لن تشهد سجالا وتاخيرا كما حصل في الموازنات السابقة بشان حصة الإقليم لكون هناك اتفاق مسبق بين المركز والاقليم.وقال خليل في حديث صحفي اطلعت عليه “تقدم” إن “جميع القوى السياسية بما فيها القوى الكردية لديهم إرادة لحسم إقرار موازنة 2023 نهاية العام الجاري”، مبينا ان “موازنة عام 2023 سوف لن تشهد سجالا وتأخيرا كما حصل في الموازنات السابقة بشان حصة الإقليم لكون هناك اتفاق مسبق بين المركز والاقليم”.وأضاف انه “من المقرر ان يصل وزير المالية في حكومة إقليم كردستان العراق الى بغداد هذا الاسبوع ، لخوض مفاوضات حصة الإقليم في الموازنة العامة 2023” .

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