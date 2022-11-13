أمانة بغداد: غرامة المتسبب بالضرر في الشوارع والأرصفة تصل إلى 5 ملايين

2022/11/13 | 20:39 - المصدر: الاقتصاد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الاقتصاد نيوز - بغداد

أوضحت أمانة بغداد، الأحد، آلية فرض غرامة المتسبب بالضرر في الشوارع والأرصفة، فيما حددت قيمة الغرامة المفروضة.

وقال مدير العلاقات والإعلام في أمانة بغداد محمد الربيعي لوكالة الأنباء الرسمية، إن "قانون أمانة بغداد رقم 13 ينص على فرض غرامة على المتسببين بالإضرار بالمال العام (الأرصفة، الأشجار، الجدران (الاسيجة)"، مبينا ان "الغرامة تبدأ من 25 ألف دينار وتصل الى 5 ملايين".

وأوضح، أنه "عند حدوث الضرر بالمال العام يتم تسجيل محضر بمركز الشرطة التابع للمنطقة والبلدية المعنية ومن ثم تحال بعد ذلك الى القضاء للبت بها بعد إحالتها من قبل الدائرة القانونية المسؤولة عن ذلك".

وأضاف، أن "الغرامات المفروضة قليلة وغير رادعة، فضلا عن حالات التسويف بدفع الغرامة من قبل المتسببين الضرر بالمال العام"، داعيا مديرية المرور الى "التعاون مع أمانة بغداد ورصد المتسببين بالضرر عبر الكاميرات المنصوبة بشوارع بغداد، الى جانب الحس الوطني للمواطن بتحمل الضرر ودفع مبلغ الغرامة في حال احداثه الضرر بممتلكات العامة".

وأكد أن "كامرات المراقبة التي نصبت، رصدت الكثير من المخالفات بالاضرار بالمال العام"، مشيرا الى أن "أغلب الأضرار غير متعمدة وفي حال عدم الحصول على الشخص الذي تسبب في ذلك، تقيد القضية إلى مجهول".

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