جامعة المشرق تفصل الطلبة المشاركين في

2022/11/13 | 20:43 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم- بغداد

قررت كلية تقنيات العلوم الطبية، بجامعة المشرق الأهلية، اليوم الأحد، فصل 7 طلبة وترقين قيد بعضهم على خلفية مشاجرة جماعية داخل الحرم الجامعي.

ووفق أمر إداري صادر عن الكلية، حصلت عليه (بغداد اليوم) فانه "تقرر فصل الطالب فائز محمد فواز فصلاً نهائيًا مع ترقين القيد، كما نص القرار على فصل الطالب حيدر محمد عبد السادة عامًا كاملاً".

كذلك تضمن الأمر الإداري، "فصل خمسة طلاب آخرين لمدة شهر واحد، وهم: الحمزة عماد عادل، قتيبة محمود عبيد، وليد حامد سيد، حسين كريم كاظم، محمد عباس فاضل، بحسب تعلميات انضباط الطلبة في مؤسسات وزراة التعليم العالي والبحث العلمي".

وتناقل ناشطون على مواقع التواصل الاجتماعي، أمس السبت، مقطع فيديو يظهر مشاجرة جماعية بالأيدي شارك فيها مجموعة طلاب داخل الحرم الجامعي.

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