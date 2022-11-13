وزير الثقافة يكشف لـ(بغداد اليوم) مساهمات وزراته في خليجي 25 بالبصرة

2022/11/13 | 20:43 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم _ البصرة

استعرض وزير الثقافة والسياحة والاثار احمد فكاك البدران، اليوم الأحد، اهم الادوار التي ستؤديها الوزارة في خليجي 25 التي ستقام في البصرة.

وقال البدران لـ(بغداد اليوم)، إن "وزارته ستقوم بفتح فندق الشيراتون المغلق منذ فترة وجميع الفنادق التابعة لوزارته لاستقبال الوفود الخليجية".

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