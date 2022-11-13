2022/11/13 | 20:45 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

مصدر الفيديو: KSjx5DFexZs

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. سجون العراق تكشف المستور والسوداني يتحرك.. انفجار تقسيم يهز تركيا و ايران تشتعل | الحصاد الإخباري) نشر أولاً على موقع (قناة التغيير) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (شاهد بالفيديو.. سجون العراق تكشف المستور والسوداني يتحرك.. انفجار تقسيم يهز تركيا و ايران تشتعل | الحصاد الإخباري) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (قناة التغيير).