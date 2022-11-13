2022/11/13 | 20:57 - المصدر: المسلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- 13 نوفمبر، 2022 بغداد/المسلة: أصدر مجلس القضاء الأعلى، الأحد 11/13/2022، توضيحا بشأن الرئيس الجديد لهيئة...

ظهرت المقالة مجلس القضاء: مواقع التواصل الاجتماعي تداولت اتهامات غير صحيحة تجاه رئيس هيئة النزاهة الجديد أولاً على المسلة.

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