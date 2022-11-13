القضاء العراقي يصدر توضيحا يخص رئيس هيئة النزاهة الجديد

2022/11/13 | 21:24 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أصدر مجلس القضاء الاعلى في العراق،

يوم الأحد، توضيحا بشأن الرئيس الجديد

لهيئة النزاهة الاتحادية القاضي حيدر

حنون زاير.

وقال مجلس القضاء في بيان صحفي، إن بعض

مواقع التواصل الاجتماعي تداولت

اتهامات غ

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