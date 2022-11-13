الاستخبارات الأمريكية تكشف دورًا

2022/11/13 | 21:25 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم- مترجمة

كشف تقرير صادر عن وكالة الاستخبارات الامريكية السي أي أي، ومعنون الى شخصيات رفيعة المستوى في واشنطن، عن وجود ما وصفه بــ "تلاعب" اماراتي بالسياسة الامريكية داخليا وخارجيا، ومشاركة قواتها بشكل غير رسمي في العمليات العسكرية التي قادتها الولايات المتحدة بالعراق.





وبين التقرير الذي كشفت عنه "الواشنطن بوست" في الثاني عشر من نوفمبر الحالي، وترجمته (بغداد اليوم)، ان "ثلاث مسؤولين رفيعي المستوى في جهاز السي أي أي الأمريكي، اكدوا لها عثورهم على ادلة دامغة على تورط الامارات بعمليات تلاعب بسياسة الإدارة الامريكية داخليا وخارجيا".





البوست قالت ان "الامارات ومن خلال استخدام لوبيات ضغط، استغلوا ضعف النظام الإداري الأمريكي المحلي وسخروه لخدمة مصالح الامارات وخصوصا فيما يتعلق بالقرارات الامريكية بشان دول الخليج"، متابعة "من اشكال ذلك التلاعب، استخدام عقود التسليح، شركات المحاماة، لوبيات الضغط عبر الشركات، وغيرها، لدفع الولايات المتحدة لاتخاذ قرارات سياسية تخدم مصالحها".





الوثيقة التي قدمها السي أي أي الامريكي بحسب تصريحات المسؤولين الثلاث الذين رفضوا الكشف عن أسمائهم، كشفت أيضا عن "انفاق الامارات لنحو 154 مليون دولار على مؤسسات بحثية ومراكز صنع قرار بالإضافة لجامعات أمريكية بهدف خلق ضغط على واشنطن لتحقيق رغبات إماراتية فيما يتعلق بسياستها الخارجية في الخليج، بالإضافة الى القرارات السياسية الداخلية التي تمس مصالح الامارات".

تقرير السي أي أي الأمريكية كشف أيضا بحسب ما بينت شبكة الميدل ايست أي، عن قيام قوات إماراتية بمشاركة قوات الولايات المتحدة الامريكية بــ "عمليات عسكرية داخل الأراضي العراقية والسورية والافغانية وبشكل غير رسمي"، دون الكشف عن تفاصيلها او طبيعتها.

الميدل ايست أي اكدت أيضا ان السفير الاماراتي في الولايات المتحدة يوسف القتيبة، وبعد الاتصال به للتحقق من المعلومات المسربة، اكد انه "يتفاخر بالتاثير الذي تمارسه الامارات على الإدارة الامريكية، والعلاقات التي تحظى بها مع واشنطن"، على حد تعبيره.

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