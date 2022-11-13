النقل تعلن تسجيل 19 هزة ارضية داخل العراق في تشرين الاول الماضي 2022

2022/11/13 | 21:25 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم _ بغداد

أصدرت وزارة النقل، الهيئة العامة للأنواء الجوية والرصد الزلزالي،قسم الرصد الزلزالي، الأحد، التقرير الشهري الخاص بالنشرة الزلزالية الشهرية في العراق والمناطق المجاورة لشهر تشرين الاول 2022.واوضح مدير قسم الرصد الزلزالي في بيان تلقته (بغداد اليوم)، أن "العدد الكلي للهزات الأرضية المسجلة في شبكة الرصد الزلزالي العراقية لهذا الشهر هو ( 19) هزة ارضية منها (6) هزات أرضية داخل العراق و (11) هزة أرضية داخل إيران و(1) هزة أرضية على الحدود العراقية الايرانية و(1) هزة ارضية على الحدود العراقية التركية وتراوحت قوى الأحداث الزلزالية بين (2،4-3،6) درجة في حين تراوحت أعماقها البؤرية بين (3-23)كم".واضاف، ان" النشاط في هذا الشهر تركز بشكل واضح "داخل ايران تحديداً محافظات كرمنشاه وايلام ولورستان وغيرها حيث بلغ عددها احدى عشر هزة".وتابع التقرير "اما بقية النشاط الذي حدث داخل العراق حيث تركز في محافظة السليمانية في جمجمال وكلار وبحيرة دوكان ومحافظة ديالى ،قضاء قزانية ومحافظة واسط ومحافظة دهوك"، كما "تم تسجيل هزتان على الحدود العراقية مع تركيا وايران".

وبين ، "فضلا عن ملاحظة المناطق الغربية والغربية الجنوبية من العراق تخلو من اي نشاط زلزالي و هذا مايوضح طبيعة حركة الصفيحة العربية وموقع العراق منها في الجزء الشمالي الشرقي وازدياد النشاط الزلزالي بأتجاه مناطق التصادم القاري وتحديداً بأتجاه الشمال والشمال الشرقي للعراق".يذكر ان مجموع التقارير الصادرة بالهزات الآنية بلغت(2) تقريرين في هذا الشهر ولم يتم تسجيل أية خسائر بشرية او مادية في المنطقة جراء حدوث النشاط الزلزالي لهذا الشهر.

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