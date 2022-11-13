2022/11/13 | 21:30 - المصدر: وان نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

مصدر الفيديو: KelA-NAAHkQ

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. السوداني يكلف القاضي حيدر حنون رئيسا لهئية النزاهة الذي عليه ملفات فساد مالية وإدارية) نشر أولاً على موقع (وان نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (شاهد بالفيديو.. السوداني يكلف القاضي حيدر حنون رئيسا لهئية النزاهة الذي عليه ملفات فساد مالية وإدارية) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وان نيوز).