2022/11/13 | 21:35 - المصدر: زاكروس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

مصدر الفيديو: ZiS3iWI8RAQ

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. بغداد يحيى رسول يشيد بالتعاون الاستخباراتي بين وزارتي الدفاع والبيشمركة) نشر أولاً على موقع (زاكروس) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (شاهد بالفيديو.. بغداد يحيى رسول يشيد بالتعاون الاستخباراتي بين وزارتي الدفاع والبيشمركة) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (زاكروس).