"السجن أغلق اليوم".. إعلان جديد لمحام الناشط المصري علاء عبد الفتاح

2022/11/13 | 21:39 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- للمرة الثانية هذا الأسبوع، منعت إدارة السجن الأحد محامي علاء عبد الفتاح من مقابلة السجين السياسي المصري البريطاني المضرب عن الطعام منذ سبعة أشهر، رغم حصوله على تصريح قضائي، وفق ما أعلن المحامي.

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