2022/11/13 | 21:41 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ المركز الخبري الوطني نفت قيادة شرطة محافظة البصرة ، اليوم الاحد، ما تداولته مواقع التواصل الاجتماعي عن نزاع عشائري في قضاء ابي الخصيب بالسيوف ادى الى بتر احدى يدي شيخ عشيرة.وذكر بيان للقيادة […]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص شرطة البصرة تُنفي ماتداولته مواقع التواصل عن نزاع ادى لبتر يد شيخ عشيرة المركز الخبري الوطني.

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