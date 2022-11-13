2022/11/13 | 21:41 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ المركز الخبري الوطني أعرب وزارة الخارجية العراقية، اليوم الأحد، عن إدانتها واستنكارها الشديدين للحادث “الإرهابي”، الذي استهدف منطقة تقسيم وسط إسطنبول، وأودى بحياة عددٍ من المدنيين، وجرح آخرين.وقالت الوزا في بيان للوزارة تلقاه […]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص العراق يدين الحادث الإرهابي الذي استهدف إسطنبول المركز الخبري الوطني.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (العراق يدين الحادث الإرهابي الذي استهدف إسطنبول) نشر أولاً على موقع (المركز الخبري) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (العراق يدين الحادث الإرهابي الذي استهدف إسطنبول) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (المركز الخبري).